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Devrilen tarihi çınar araca zarar verdi; yol trafiğe kapandı

Devrilen tarihi çınar araca zarar verdi; yol trafiğe kapandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kökü çürüyen yaklaşık 150 yıllık çınar ağacı yola devrildi. Devrilme anında seyir halindeki hafif ticari araç hasar alırken, çevrede panik yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

AĞACIN DEVRİLME ANI KAMERADA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaklaşık 150 yaşında olduğu belirtilen ve kökünün çürümesi sonucu yola devrilen çınar ağacının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ağacın devrildiği sırada seyir halinde olan hafif ticari araca zarar verdiği ve çevrede yaşanan panik anları yer aldı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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