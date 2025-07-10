Bursa'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bursa Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikim ve bakım etkinliği düzenlendi.

Dürdane Mahallesi'nde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda şehitler anısına gerçekleştirilen etkinliğe, Bursa Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Erhan Delibaş, Ağaçlandırma Şefi Ali Yaşar Ulusoy, kurum personelleri ve 15 hükümlü katıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle hem doğanın korunmasına katkı sağlandığını hem de hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerine destek olunduğunu ifade etti.