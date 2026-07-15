Bursa'da 15 Temmuz şehitlik ziyareti

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehitlikler ziyaret edildi.

Kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler şehitlik ziyaretleriyle başladı. Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerindeki anma programına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, siyasi parti temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. Vali Ayyıldız ile protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti. Vali Erol Ayyıldız, şehit yakınlarıyla da sohbet etti.Tören Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı