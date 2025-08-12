Bursa'da 13 Katlı İnşaatta Yangın: Ekipler Müdahale Etti
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki 13 katlı inşaatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapımı devam eden 13 katlı inşaatta çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Şükraniye Mahallesi Yoncalı Havuz Caddesi'nde yapımı süren 13 katlı inşaatın 6'ncı katındaki merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesiyle binayı duman sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel