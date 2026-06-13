Bursa'da 12 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

BURSA'da 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.H., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.'nin saklandığı adres tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, ara sokaklarda yaşanan takiple şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.H.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber: Kazım BULUT-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı