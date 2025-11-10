Haberler

Bursa'da 10 Kasım Anısına Kadın Korosu Konseri

Bursa'da 175 kadının yer aldığı Nilüfer Kadın Korosu, Atatürk'ün ebediyete intihalinin 87'nci yıl dönümünde etkileyici bir konser verdi. Koro şefi Dr. Aysel Gürel'in özel bestesi ile Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

KONSERE YOĞUN İLGİ

Bursa'da hiç müzik eğitimi almamış, yaşları 40 ile 80 arasında değişen 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde, söz ve müziği, koro şefi Dr. Aysel Gürel'e ait olan şarkıyı seslendirdi. Yoğun ilginin olduğu konser öncesi açıklama yapan Gürel, "Bugün 10 Kasım. Büyük Önder Atatürk'ümüzün ebediyete intihalinin 87'nci yıl dönümü. Onu saygı, sevgi, minnet, rahmet ve özlemle anıyoruz. Bugün çok farklı bir etkinlik yapalım istedik. Bursalı kadınları davet ettik. Bu salonda kocaman bir kadın korosu oluşturacağız. Kendi koromuzun haricinde, şarkıları onlar seslendirecekler. Onlarla beraber Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirerek, onu yad edeceğiz. Belki de bu ilk olacak" ifadelerini kullandı.

10 Kasım'a özel, söz ve müziği kendisine ait bir beste yaptığını da hatırlatan Gürel, "Aynı zamanda 10 Kasım için söz ve müziği bana ait özel bir beste var Atatürk için yazdığım, onu da tüm kadınlarımızla birlikte seslendireceğiz. Çok heyecanlıyız. Ben bu kadar ilgi olacağını tahmin etmiyordum. Şu an salon almıyor. Artık ayakta olan izleyicilerimizle beraber, bu özel günde büyük Ata'mızı anacağız" dedi.

Salonu dolduran onlarca kadın, hem Aysel Gürel'in 10 Kasım'a özel yazdığı şarkıyı hem de Atatürk'ün sevdiği şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
