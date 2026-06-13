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Bursa'da çalıntı kasayla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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Bursa'da bir evden çalınan yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu çelik kasayla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Kasa içindekilerle sahibine teslim edildi.

Bursa'da bir evden çalındığı belirlenen yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çalı Mahallesi çıkışında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde çelik kasa bulundu.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu kasanın aynı gün Çalı Mahallesi'nde yaşayan N.Ç'nin evinden çalındığı belirlendi.

Polis ekipleri çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.Ç, G.U. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Bu arada çelik kasanın, içindeki ziynet eşyalarıyla sahibine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
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