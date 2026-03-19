Bursa Büyükşehir Belediyesinden şehit yakınları ve gazilere iftar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenen iftara Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Bozbey, iftarda yaptığı konuşmada, bugün huzur içinde aynı sofrada buluşmalarını şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını söyledi.

İftarın ardından katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.