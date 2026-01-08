Ankara-Bakanlıktan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çevre kirliliği cezası

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne vahşi (ayrıştırılmadan) depolama yapılarak çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 1 milyon 869 bin TL ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, kötü koku ihbarı sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenikent Katı Atık Depolama Alanı'nda denetim gerçekleştirdi. İncelemede; taşeron firmanın değişmesi nedeniyle depolama alanında kullanılan makine ve ekipmanların yetersiz kaldığı, gelen atıkların vahşi depolandığı tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' ve 'Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik'te belirtilen hükümlere aykırı faaliyet göstermesi nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 869 bin TL ceza uygulandı.

