Haberler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Usulsüzlük' ve 'Rüşvet' suçlamaları ile gözaltına alındı. 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonlar Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirildi. Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşleri de şüpheliler arasında.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer ilçesinde belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Usulsüzlük' ve 'Rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

EŞİ, KIZI VE KARDEŞLERİ DE GÖZALTINDA

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşlerinin de olduğu bildirildi.

Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddia edildi.

Şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti

Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır

Tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

Bu görüntüden sonra dışardan sipariş verirken iki kez düşüneceksiniz
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Nikah kıyacaklardı, hayatlarının şokunu yaşadılar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü

Maden ocağında katliam! Çok sayıda ölü var
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

Bu görüntüden sonra dışardan sipariş verirken iki kez düşüneceksiniz
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın

İsrailli genç kıza teşekkür eden İranlı, bu yanıtı hiç beklemiyordu
Polisin talebini reddetti, 350 bin lira ceza yedi

Polisin talebini reddeden sürücüye hayatı boyunca unutamayacağı ceza