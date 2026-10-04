Bursa Büyükorhan'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bursa Büyükorhan'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, kırsal Piribeyler Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 14.00 sıralarında kırsal Piribeyler Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı