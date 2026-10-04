Bursa Büyükorhan'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında kırsal Piribeyler Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı