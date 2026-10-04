Haberler

Bursa Büyükorhan'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükorhan'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, kırsal Piribeyler Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında kırsal Piribeyler Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sivas'ta KPSS'ye saniyelerle geç kalan aday kapıdan döndü! Trafiğe takıldığını söyledi

Kapı kapandıktan saniyeler sonra geldi! Sınava alınmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Sen misin ona karşı çıkan! Telefon numarasını ifşa edip çağrı yaptı
Fon soruşturmasında savcılık yazısının detayları ortaya çıktı! 4 ayrı soruşturmada 6 fon mercekte

Başsavcılık yazısının detayları ortaya çıktı! Suç duyurusu tarihi 2024
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tıp eğitimi Meclis'e taşındı: Aynı yıllarda İSBAK personeli ve Başbakan danışmanı görünüyor

Tıp eğitimiyle aynı yıllarda İSBAK kaydı! 85 bin dolar sorusu
Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladı

Yola dökülen yağı görünce durmadı! Avuç avuç kum taşıdı
Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi

Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
Çanakkale'deki 86 bin yıllık mağarada 130 metrelik çakmaktaşı kütlesi bulundu! Taş Devri insanları ham maddeyi 'müsrifçe' kullanmış

Termal dron ortaya çıkardı! Taş Devri insanı burada savurganmış