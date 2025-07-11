Bursa-Balıkesir Sınırında Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bursa- Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının Dursunbey ilçesi Bayıryüzügüney ve Adaören mahalleleri kırsalı ziraat alanında başlayıp, ormanlık alana sirayet ettiğini belirterek, yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 toma aracı, 3 ambulans, 6 otobüs ve 174 personelle müdahale edildiğini bildirdi.