BURSA- Balıkesir sınırında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Balıkesir'e bağlı Adaören Mahallesi'ne yaklaşırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Düğüncüler Mahallesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi arasında orman yangını çıktı. İhbar üzerine Bursa ve Balıkesir Osman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi'ne yaklaştı. Alevlerin mahalleye ulaşmasını engellemek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.