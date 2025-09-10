Burs Dolandırıcılığına Dikkat: Öğrenciler Uyarıldı

ADLİ Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, üniversitelerin açılmasıyla birlikte burs dolandırıcılığı vakalarının arttığını söyledi. Prof. Dr. Kırık, dolandırıcıların öğrencileri sahte burs siteleri aracılığıyla kandırıp banka hesabı açtırdığını, bu hesapların yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinde kullanıldığını ifade etti.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, üniversitelerde eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilere uyarıda bulundu. Prof. Dr. Kırık, internet ortamında popüler vakıf ve derneklerin bire bir taklit edilip burs başvurusu alındığını aktardı. Başvuru sırasında öğrencilerden kimlik fotoğraflarının yüklenmesi ve yeni banka hesabı açmalarının istendiğini ifade eden Prof. Dr. Kırık, "Bu hesapların kontrolü, dolandırıcıların eline geçiyor. Öğrenciye her ay burs ödemesi yapılacağı söyleniyor ancak bu hesaplar yasa dışı bahis ve kumarda kullanılıyor" dedi.

'Burs başvurusu' adı altında açılan bu hesapların ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kırık, "Öğrencilerin adının suça karışması bile söz konusu oluyor. Dolandırıcılar bu hesapları kendi amaçları için kullanıyor ve öğrenciler farkında olmadan suç zincirinin parçası haline geliyor" diye konuştu.

SPONSORLU REKLAMLARLA YAYILIYOR

Dolandırıcıların sosyal medyada sponsorlu reklamlar verip gençleri hedeflediğini belirten Prof. Dr. Kırık, "18-19 yaş grubuna yönelik reklamlarda sahte siteler üst sıralara çıkarılıyor. Öğrenciler, bu sitelerin güvenilir olduğunu sanarak tüm bilgilerini paylaşıyor. Ardından Telegram ve WhatsApp gruplarına yönlendirilerek kontrol altına alınıyorlar" dedi.

'KİMLİK İSTEYEN SİTELERE İTİBAR ETMEYİN'

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktaları da sıralayan Prof. Dr. Kırık, "Gerçek vakıf ve dernek sitelerinin uzantısı genellikle 'org.tr' veya 'com.tr' olur. Kimlik bilgisi talep eden, WhatsApp ya da Telegram üzerinden başvuru alan siteler, kesinlikle güvenilir değildir. Hiçbir resmi kurum burs başvurusu için ücret talep etmez" uyarısında bulundu.

'SAVCILIĞA BAŞVURUN' ÇAĞRISI

Mağduriyet yaşayan öğrencilerin vakit kaybetmeden adli mercilere başvurması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kırık, "Bu kişilere kişisel verilerinizi vermeniz, onların sizin adınıza her türlü işlemi yapabilmesine yol açar. En ufak şüphede Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı. Aksi takdirde öğrenciler sadece burs umudunu değil, özgürlüklerini de riske atabilir" dedi.