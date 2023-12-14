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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti

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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Genel Başkan Yazgan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette sendikanın yürüttüğü faaliyetler hakkında Yazgan'dan bilgi alan Yavuz, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi. Yazgan ise kabullerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Yavuz'a teşekkür etti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Genel Başkan Yazgan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette sendikanın yürüttüğü faaliyetler hakkında Yazgan'dan bilgi alan Yavuz, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Yazgan ise kabullerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Yavuz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Valiliği Mustafa Yavuz Yusuf Yazgan Memur Sen Kamu Politika Güncel Haberler

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