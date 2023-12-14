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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti

14 Aralık 2023 11:47 Güncelleme: 11:48 Abone Ol

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Genel Başkan Yazgan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette sendikanın yürüttüğü faaliyetler hakkında Yazgan'dan bilgi alan Yavuz, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi. Yazgan ise kabullerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Yavuz'a teşekkür etti.