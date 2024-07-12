Büro Emekçileri Sendikası Ankara Şubeleri, Servis Haklarının Ellerinden Alınmasını Protesto Etti
Büro Emekçileri Sendikası Ankara Şubeleri üyeleri, servis haklarının ellerinden alınmasına ilişkin SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü önünde protesto eylemi yaptı. Emekçiler, toplu sözleşme imzalayanları sorumlu tutarak 18 Temmuz'da yapılacak olan eyleme katılım çağrısında bulundu.
(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Ankara Şubeleri üyeleri, servis haklarının ellerinden alınmasına ilişkin SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü önünde protesto eylemi yaptı.
KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası Ankara Şubeleri sevis hizmetlerinin kaldırılması sebebiyle protesto eylemi düzenledi. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü önünde buluşan emekçiler "Servis hakkımızı alıncaya dek buradayız. Toplu sözleşme imzalayanlar nerede?" pankartı taşıdı. Müdürlük önünde yolu ulaşıma kapatan emekçiler SGK Başkanlığı'nı alkışlarla protesto etti.
Sokakta alkışlarla ve ıslıklarla protesto eylemi gerçekleştiren emekçiler 18 Temmuz'da SGK Başkanlığı önünde yapılacak eyleme katılım çağrısında bulundu.