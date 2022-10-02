Burkina Faso'da yönetime el koyduğunu duyuran Traore'nin destekçilerinin sevinç gösterisi
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Burkina Faso'da önceki gün ordunun yönetime el koymasının ardından, darbeci komutan Yüzbaşı İbrahim Traore bugün televizyon binasına giderek bildiri okunmasına katıldı.
Burkina Faso'da önceki gün ordunun yönetime el koymasının ardından, darbeci komutan Yüzbaşı İbrahim Traore bugün televizyon binasına giderek bildiri okunmasına katıldı. Açıklamanın ardından Traore, vatandaşların yoğun sevgi gösterileri ve sloganları eşliğinde binadan ayrıldı.
Kaynak: AA / Güncel