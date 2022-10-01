Burkina Faso'da son bir yılda ikinci kez askeri darbe yapıldı
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Son yıllarda sık sık darbe girişimleri ve askeri müdahalelerle gündeme gelen Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, bir yılda ikinci kez yaşanan askeri darbeyle yüz yüze geldi.
Son yıllarda sık sık darbe girişimleri ve askeri müdahalelerle gündeme gelen Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, bir yılda ikinci kez yaşanan askeri darbeyle yüz yüze geldi. Dün askerin yönetime el koyması sonrasında başkent Vagadugu'daki cadde ve sokakların sakin olduğu gözlendi.
Kaynak: AA / Charles Dah - Güncel