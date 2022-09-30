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Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu

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Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu. Ülkede hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükümetini feshettiği duyuruldu. Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve hükümetin feshedildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

Togo Cumhuriyeti Burkina Faso Güncel Haberler

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