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Burkina Faso'da kilise saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti

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Burkina Faso'da pazar ayini sırasında bir kiliseye düzenlenen saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

Burkina Faso'da pazar ayini sırasında bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti.

KİLİSEYE SALDIRIDA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dori Katolik Kilisesinden yapılan yazılı açıklamada, Sahel bölgesinin Seno eyaletinde bulunan Essakane köyündeki kilisenin pazar ayini sırasında kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradığı kaydedildi. Açıklamada, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ÜLKEDE 2 MİLYON KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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