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Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi

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Burkina Faso'da bir darbe girişiminin önlendiği öğrenildi. Geçiş hükümetine karşı darbe planlayan çete üyelerinin yakalanmasıyla engellenen olayda askeri personel, sivil ve aktivistlerin bulunduğu öğrenildi.

Burkina Faso'da hükümeti devirmek için darbe girişimi planlayan bir çete çökertildi. Olayda askerlerle sivil ve aktivistlerin yakalandığı öğrenilirken durumu Hükümet Sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo bildirdi.

Ouedraogo'nun açıklamasında 14 Ocak'ta geçiş hükümetine karşı darbe planlayan çete üyelerinin yakalandığı belirtilirken çetede birçok askeri personel, sivil ve aktivistin yer aldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Burkina Faso'daki mevcut geçiş hükümetinin lideri İbrahim Traore, 30 Eylül 2022'de darbeyle başa gelen Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı devirerek cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu. Damiba da dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi devirerek Ocak 2022'de yönetime el koymuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

çok fasa fisso bir olay:))

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