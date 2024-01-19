Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi

Burkina Faso'da hükümeti devirmek için darbe girişimi planlayan bir çete çökertildi. Olayda askerlerle sivil ve aktivistlerin yakalandığı öğrenilirken durumu Hükümet Sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo bildirdi.

Ouedraogo'nun açıklamasında 14 Ocak'ta geçiş hükümetine karşı darbe planlayan çete üyelerinin yakalandığı belirtilirken çetede birçok askeri personel, sivil ve aktivistin yer aldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Burkina Faso'daki mevcut geçiş hükümetinin lideri İbrahim Traore, 30 Eylül 2022'de darbeyle başa gelen Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı devirerek cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu. Damiba da dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi devirerek Ocak 2022'de yönetime el koymuştu.