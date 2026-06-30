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Balıkesir'de DSİ'nin taşkın riskine karşı çalışmaları sürüyor

Balıkesir'de DSİ'nin taşkın riskine karşı çalışmaları sürüyor
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DSİ, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Börezli Köyiçi Deresi'nde yürüttüğü taşkın koruma inşaatı projesiyle bölgeyi taşkın riskine karşı güvence altına almayı amaçlıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yürütülen "Börezli Köyiçi Deresi Taşkın Koruma İnşaatı" projesiyle bölgenin taşkın riskine karşı güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ 25. Bölge Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalar, ilçe genelindeki taşkın kontrolü yatırımları kapsamında önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin mahalle için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Proje kapsamındaki teknik detaylara değinen Balta, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 1.811 metre beton duvar, 1.811 metre çift taraflı korkuluk ve 5 adet yol geçiş yapısı imalatı gerçekleştiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Börezli Mahallemiz taşkın riskine karşı tam koruma altına alınacak; bölge halkımızın can ve mal güvenliği teminat altına alınmış olacaktır. Bu proje, taşkın riskini bertaraf etmenin yanı sıra bölgenin altyapısına ve yaşam kalitesine de katkı sunacaktır."

Balta, taşkın tesislerinin verimli çalışabilmesi için dere yataklarının korunması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti.

"Hayata geçirdiğimiz tesislerle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyoruz. Ancak taşkınlardan korunmak ve daha sağlıklı bir çevre için tesislerimizin temizlik faaliyetlerine dikkat etmeliyiz. Dere yataklarına evsel ve hayvansal atıkların atılmaması, dere yataklarının daraltılmaması ve müdahale edilmemesi hususunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı davranması büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Hakan Firik
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