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Burhaniye'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki katlı bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde müstakil evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Geriş Mahallesi 2. İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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