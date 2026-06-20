Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.D, idaresindeki 09 BV 750 plakalı otomobil, İskele Mahallesi İzmir Asfaltı Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden M.D, yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hakan Firik