Haberler

Burhaniye'de Halk Otobüsü Devrildi: 9 Yaralı

Burhaniye'de Halk Otobüsü Devrildi: 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediyeye ait bir halk otobüsünün zeytinliğe devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediyeye ait halk otobüsünün zeytinliğe devrilmesi sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırsal Kırtık Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden Namık K. (39) yönetimindeki 10 BTT 05 plakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Sübeylidere Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki zeytinliğe devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen otobüste sıkışan yaralılar, jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kazada otobüs sürücüsü ile yolculardan İsmet G. (73), Semra G. (46), Bedriye Y. (43), Erol D. (63), Ali B. (66), Neziha D. (57), Yıldız E. (64) ve Hasan Ş. (77) yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Netanyahu, BM'de kürsüye 'Düşman ülkeler' haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz

Kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın yüzerek kıyıya çektiği bot satışa kondu! Fiyatı inanılmaz

Yüzerek kıyıya çektiği bot satışa kondu! Fiyatı inanılmaz
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.