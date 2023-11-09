Burhaniye Belediyesi Yol ve Kaldırım Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, araçlar için yolları yenilerken, yayalar için de kaldırım yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde 3 farklı mahalle ve 7 ayrı noktada üst yapı hizmetleri sürdürülüyor.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri yol yapım seferberliği ile araçlar için yolları yenilerken, diğer yandan da yayalar için kaldırım yenileme çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Tüm personeli ile sahada hız kesmeden çalışmaya devam eden Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İlçe genelinde 3 farklı mahalle ve 7 ayrı noktada üst yapı hizmetlerini sürdürüyor.

Şahinler Mahallesi'nde parke taş tamirat işlemi yapılırken, Cumhuriyet Mahallesi Kızık Caddesi'nde ise kozak taşı tamirat yapım çalışması devam ediyor. İlçenin bir diğer mahallesi olan Öğretmenler Mahallesi'nde ise 1127, 1103, ve 1029. Sokaklar'da parke taş yol yapım ve kaldırım çalışmaları devam ederken 1144. Sokak'ta ise ekipler yağmur suyu hattı yapım çalışması yaparken Öğretmenimiz Kahraman Yurteri Caddesi'nde ise kaldırım yapım çalışmasına devam ediyor.

Burhaniye'nin her köşesinde son sürat ve özveri ile çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, " Burhaniye Belediyesi olarak ulaşım yatırımlarımızı merkez ve kırsal mahalle demeden sürdürüyoruz. Kentimiz genelinde yapılan doğalgaz kazı çalışmaları ve çeşitli nedenlerden dolayı yıpranan yollar için eş zamanlı olarak üst yapı çalışmalarımıza program dahilinde devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile birlikte Burhaniye'mizi yeni bir yüze kavuşturacak ve hak ettiği vizyon ile buluşturacağız, bütün çalışma arkadaşlarımın ellerine ve emeklerine sağlık." diye konuştu. - BALIKESİR