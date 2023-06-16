Burhaniye Belediyesi Sanayi Sitesi Mazgallarını Temizliyor

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesi içerisindeki mazgalların temizlik ve yenilenme çalışmalarına devam ediyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ilçe genelinde yol düzenlenme çalışmalarına hız kazandırılırken, sanayi sitesi içerisindeki yollarda bulunan yağmur suyu mazgallarının onarımı ve temizliği de gerçekleştiriliyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesi içerisindeki mazgalların temizlik ve yenilenme çalışmalarına devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi, yaz mevsiminin başlamasıyla ile birlikte ilçe genelinde yol düzenlenme çalışmalarına hız kazandırırken, sanayi sitesi içerisindeki yollarda bulunan yağmur suyu mazgallarının onarımını ve temizliğini de gerçekleştiriyor. Çalışmalar Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tespiti ve esnaftan gelen talepler doğrultusunda yapılıyor. Çalışmaları kapsamında tıkanan mazgalların içerisinde biriken çamur, yaprak ve atıklar temizleniyor, tahrip olmuş ve hasar görmüş mazgallar ise yenileri ile değiştiriliyor.