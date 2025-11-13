Burhanettin Duran: Yangın Söndürme Uçağının Düşmesi Sonucu Şehit Olan Pilotumuza Allah'tan Rahmet Diliyorum

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında, Orman Genel Müdürlüğü'ne ailt yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu pilot şehit oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran X hesabında paylaştığı taziye mesajında şunları kaydetti:

