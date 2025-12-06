Burhanettin Duran: Türkiye Olarak Yürüttüğümüz Çalışmalarla, Çocuklarımız İçin Daha Güvenli Bir Dijital Geleceğin İnşasına Öncülük Ediyoruz

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek" zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu zirvenin, çocuklarımız için daha güvenli, değer temelli ve bilinçli bir medya dünyasının inşasında önemli bir adım olacağına inanıyorum" dedi.

"Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'ne katılan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi'ne katılmaktan büyük bir memnuniyet duydum. 'Dijital Çağda Çocuk Medyası: Aileyi Güçlendirmek, Değerler İnşa Etmek' ana temasıyla düzenlenen bu zirvenin, çocuklarımız ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi başta olmak üzere, emeğiyle bu anlamlı zirveye katkı sunan herkese şükranlarımı arz ediyorum.

"6-10 yaş grubundaki çocuklarımızın internet kullanım oranının yüzde 87,9"

Çocuklarımız, bizlerden çok farklı bir medya ortamının ve tamamen dijitalleşmiş bir dünyanın içine doğmaktadır. Küresel düzeyde çocuklara yönelik üretilen bazı çizgi film ve yapımlarda şiddet bir çözüm aracı olarak sunulmakta, sapkın akımlar ise makul gösterilmeye çalışılmaktadır. TÜİK'in ' Türkiye'deki Çocuklar 2024: İstatistiklere Bakış' raporunun 'Çocuk ve Bilişim' bölümünde, 6-10 yaş grubundaki çocuklarımızın internet kullanım oranının yüzde 87,9 olduğu belirtilmektedir.

"2025 - 2029 Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesi Eylem Planını hayata geçirdik"

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çocuklarımızı dijital tehditler başta olmak üzere tüm tehlikelere karşı korumak için güçlü bir mücadele yürütüyoruz. Bu kapsamda 2023 - 2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile detaylı bir yol haritası oluşturduk. Yine 2025 - 2029 Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesi Eylem Planını hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için büyük önem taşıyan 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı. Ülkemiz öncülüğünde hazırlanan bu sözleşmeyi uluslararası alanda da imzaya sunduk.

Türkiye olarak yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla, çocuklarımız için daha güvenli bir dijital geleceğin inşasına öncülük ediyoruz. Her türlü şiddetin, sapkınlığın ve cinsiyetsizleştirme politikalarının yayın dünyasını tahakküm altına alma girişimine karşı TRT, bugün çocuk medyasında güçlü bir merkez konumuna gelmiştir. Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi ise TRT'nin bu konumunu pekiştiren ve çocuklarımıza verilen değeri gösteren önemli bir etkinlik olarak öne çıkmaktadır. Bu zirvenin, çocuklarımız için daha güvenli, değer temelli ve bilinçli bir medya dünyasının inşasında önemli bir adım olacağına inanıyorum."