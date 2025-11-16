Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sezai Karakoç'u vefat yıl dönümünde andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük mütefekkir, şair, dava ve gönül insanı üstat Sezai Karakoç'u vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve hasretle yad ediyorum. Eserleriyle gönüllere kök salan 'Diriliş Şairi' Karakoç, medeniyetimizin derin hafızasını çağın karmaşasına rağmen diri tutmayı başardı. Miras bıraktığı düşünce, yalnızca bir edebiyat birikimi değil, aynı zamanda dirilişin çağrısıdır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."