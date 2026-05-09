İletişim Başkanı Duran, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı, teknik heyetini, futbolcularını, taraftarlarını ve tüm camiasını tebrik ediyorum. Sezon boyunca ortaya koydukları mücadeleyle futbolumuza değer katan, milyonlarca sporsevere heyecan ve rekabet duygusunu en güçlü şekilde yaşatan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum."