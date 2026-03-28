Haberler

İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı el-Mustafa ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, STRATCOM Zirvesi 2026 çerçevesinde Suriye Enformasyon Bakanı Dr. Hamza el-Mustafa ile iletişim alanında ortak sınamalar ve dezenformasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026 kapsamında Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanı Dr. Hamza el-Mustafa ile görüştü.

Duran, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, STRATCOM Zirvesi 2026 marjında Suriye Enformasyon Bakanı el-Mustafa ile görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

"Bölgemizde iletişim alanında karşı karşıya olduğumuz ortak sınamalar, dezenformasyonla mücadele ve doğru bilginin etkin şekilde kamuoyuna ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgesel işbirliğini güçlendirecek ve iletişim alanında ortak kapasitemizi artıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Zirvemizi teşriflerinden dolayı Sayın el-Mustafa'ya teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları

Trump'a ateşkes ilan ettirecek görüntüler! Bu gece hasar çok büyük
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı

Dünya için kabus gerçek oldu! Son fiyatı öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van Dijk'tan Galatasaray'a olumlu sinyal

Galatasaray'a olumlu sinyal!
Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek

Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek
Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç

Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Van Dijk'tan Galatasaray'a olumlu sinyal

Galatasaray'a olumlu sinyal!
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak

Tarihi maç burada oynanacak
İşte Ufuk Özkan'ın son hali

Ufuk Özkan'dan uzun zaman sonra paylaşım! İşte son hali