Burhanettin Duran, Adnan Menderes’i ve Bakanları Rahmetle Andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 1960 Askeri Darbesi sonrası haksız yere idam edilişlerinin 64. yılında rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

Milletimizin iradesine kasteden her türlü darbeyi ve vesayeti lanetliyorum. Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının demokrasi ve vatan uğruna verdikleri onurlu mücadeleleri ve bu uğurda ödedikleri ağır bedel, tarihimizin hafızasında daima canlı kalacaktır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."