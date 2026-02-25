Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Duran, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025'te Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Duran'a fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını tercih eden Duran, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" isimli karesini seçti."

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını oylayan Duran, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını tercih etti."

"Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafından yana oyunu kullanan Burhanettin Duran'ın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafı oldu."

İletişim Başkanı Duran, oylamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımızın Yılın Kareleri 2025 seçkisi için Sayın Genel Müdürümüze ve Anadolu Ajansı çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gündelik hayattan sanata kadar birçok alanda çok iyi fotoğraflar çekilmiş, çok iyi bir seçki oluşturulmuş. Ben de bu seçme sürecine katıldığım için mutlu oldum. Anadolu Ajansının nice başarılarının daim olmasını diliyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.