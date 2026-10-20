Burhanettin Bulut, Murat Ağırel'in tutuklanmasına 'gazetecilik suç değildir' dedi

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasına tepki göstererek, "Kurt, kuzuyu yemeye karar verdikten sonra suyun bulanık olup olmadığını mı önemser? Önce karar verilir, sonra gerekçe uydurulur. Önce hedef seçilir, sonra suç aranır. Mesele artık gazetecinin ne yazdığı değil, ne yazabileceğidir. Çünkü bu düzende gerçeği yazmak suç, yazmamak suç, yazabilme ihtimali de suç" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Murat Ağırel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bulut şunlaır kaydetti:

"Memleket öyle bir hale geldi ki gazeteci Murat Ağırel bu kez de 'haberi yazmadı' diye tutuklandı! Kurt, kuzuyu yemeye karar verdikten sonra suyun bulanık olup olmadığını mı önemser? Önce karar verilir, sonra gerekçe uydurulur. Önce hedef seçilir, sonra suç aranır. Mesele artık gazetecinin ne yazdığı değil, ne yazabileceğidir. Çünkü bu düzende gerçeği yazmak suç, yazmamak suç, yazabilme ihtimali de suç! Bir kez daha söyleyelim: gazetecilik suç değildir!"

Kaynak: ANKA