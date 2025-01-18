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Burhanettin Bulut: "Erdoğan, Sen En Büyük Hakem Olan Halka İtiraz Ettin. İlk Sandıkta İkinci Kırmızı Kartı Göreceksin"

Burhanettin Bulut:
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Erdoğan, 20 yıllık futbol hayatında hiç kırmızı kart görmediğini söylemiş. Oysa aynı Erdoğan, ‘%100 Futbol Özel’ programında, futbolculuk kariyerinde hakeme itiraz ettiği için bir kez kırmızı kart gördüğünü söylemişti. Bu kez hakem, halk. Erdoğan, sen en büyük hakem olan halka, milletin iradesine itiraz ettin. İlk sandıkta ikinci kırmızı kartı göreceksin” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Erdoğan, 20 yıllık futbol hayatında hiç kırmızı kart görmediğini söylemiş. Oysa aynı Erdoğan, '%100 Futbol Özel' programında, futbolculuk kariyerinde hakeme itiraz ettiği için bir kez kırmızı kart gördüğünü söylemişti. Bu kez hakem, halk. Erdoğan, sen en büyük hakem olan halka, milletin iradesine itiraz ettin. İlk sandıkta ikinci kırmızı kartı göreceksin" dedi.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP'nin kırmızı kart kampanyasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Bunlar bu işten anlamaz, öğrenecekler. Hangi kart nerede nasıl gösterilir, 22 yıldır biz gösteriyoruz" sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 yılında katıldığı spor programındaki konuşmasının yer aldığı videoyu alıntılayarak "Turpun büyüğü sandıkta" etiketiyle şu paylaşımı yaptı:

"Erdoğan, 20 yıllık futbol hayatında hiç kırmızı kart görmediğini söylemiş. Oysa aynı Erdoğan, '%100 Futbol Özel' programında, futbolculuk kariyerinde hakeme itiraz ettiği için bir kez kırmızı kart gördüğünü söylemişti. Bu kez hakem, halk. Erdoğan, sen en büyük hakem olan halka, milletin iradesine itiraz ettin. İlk sandıkta ikinci kırmızı kartı göreceksin."

Kaynak: ANKA / Güncel
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