Burgazada Caz Günleri 2023 Başlıyor

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek 'Burgazada Caz Günleri', 29-31 Ağustos tarihlerinde caz severleri Cennet Bahçesi'nde ağırlayacak. Festivalde, cazın duayenlerinden yenilikçi performanslara kadar geniş bir müzik seçkisi sunulacak.

Karaca Art Medya sanat danışmanlığı ve organizasyonuyla hayata geçirilen festivalde, cazın duayenlerinden yenilikçi performanslara uzanan bir seçki müzikseverlerle buluşacak.

Programda, 29 Ağustos'ta Erdem Sökmen ve Nağme Yarkın, Alafsar Rahimov, 30 Ağustos'ta Los Amigos de Herman "Latin Standards", Dj Mangry ve Cuban Percusion, 31 Ağustos'ta Önder Focan Group feat Cemre Yılmaz, Dj Murat Beşer sahnede olacak.

Gün batımıyla başlayacak konserlerde caz, Latin ve etnik ezgiler aynı sahnede yer alacak.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
