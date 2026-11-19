Burdur Yeşilova'da çocuğun parmağındaki somun itfaiyece kesilerek çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Burdur Yeşilova'da çocuğun parmağında sıkışan 26 milimetrelik somun, hastaneye gelen itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı. Yeşilova Devlet Hastanesinde çıkarılamayınca Burdur Devlet Hastanesine sevk edilen çocuğun bir süre tedavi göreceği öğrenildi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde çocuğun parmağında sıkışan somun hastanede itfaiye ekibince çıkarıldı.
Mustafa A'nın (12) oyun oynadığı 26 milimetrelik somun parmağında sıkıştı.
Somunu çıkaramayan aile, çocuğu Yeşilova Devlet Hastanesine götürdü. Burada da somun çıkarılamayınca çocuk Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yardım istenmesi üzerine hastaneye itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiyenin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasında spiral makinesiyle kesilen somun çıkarıldı.
Mustafa A'nın bir süre hastanede tedavi göreceği öğrenildi.
Kaynak: AA