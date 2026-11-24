Burdur Yeşilova Çaltepe'deki arazi yangınında 3 dönüm alan zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Çaltepe köyünde dün saat 20.00 sıralarında arazi yangını çıktı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında 3 dönüm alan zarar gördü ve jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
BURDUR'un Yeşilova ilçesine bağlı Çaltepe köyünde çıkan yangında 3 dönüm arazi zarar gördü.
Yeşilova'ya bağlı Çaltepe köyünde dün saat 20.00 sıralarında arazi yangını başladı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında 3 dönüm alan yanarak zarar gördü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı