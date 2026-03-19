Burdur ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı yakalandı

Burdur ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur ve Antalya'da 16 adreste eş zamanlı "Narko Kapanı" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 14'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.