Vali Bilgihan, Yeni Yıl Ziyaretleri Yaptı

Güncelleme:
Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, görevi başındaki personeli ziyaret etti.

Vali Bilgihan, yeni yıl ziyaretleri kapsamasında Hilmi Hafize Evin Huzurevini, çocuk evini, Burdur Devlet Hastanesini, İl Jandarma Komutanlığını, Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER), 112 Acil Çağrı Merkezini, Şehit Kemal Sunar Polis Merkezi Amirliği ve Cumhuriyet Meydanı'nda görevli polis ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Bilgihan, merkezde 116 personelle görev yapıldığını söyledi.

Yeni yıl akşamında merkezde 37 personelin görevde olduğunu anlatan Bilgihan, "2025 yılında Acil Çağrı Merkezine 258 bin 161 çağrı geldi. Bu çağrıların 112 bin 78 asıllı, 96 bin 200'ü asılsız, 49 bin 883'ü de anonsta kapanan çağrılar oldu. Yıllar olarak değerlendirdiğimizde 2025 yılında 2024'e göre asıllı çağrılar yüzde 5,3 oranında artmış, asılsız çağrıların yüzde 1,2 azalmıştır." dedi.

Bilgihan, il genelinde hayvan bakım evlerinde sahipsiz hayvanların barındırılmasına yönelik 31 Temmuz'dan itibaren çağrıların kabul edildiğini hatırlatarak, 72 çağrının bu alandan alındığını ilgili barınaklar tarafından cevaplandırıldığını belirtti.

Buradaki ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanına geçen Bilgihan, yeni yılda görev yapan personele ve vatandaşlara iyi seneler diledi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
