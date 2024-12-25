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Burdur Valisi Bilgihan: Asayişte Yüzde 13 Düşüş, Burdur Kültür Şehri Olmaya Aday

Burdur Valisi Bilgihan: Asayişte Yüzde 13 Düşüş, Burdur Kültür Şehri Olmaya Aday
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Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yıl sonu değerlendirme toplantısında şehirdeki asayiş olaylarının yüzde 13 azaldığını ve Burdur'un turizm ve kültür şehri olmaya aday olduğunu belirtti. Ayrıca, Burdur Devlet Hastanesinde bir kemoterapi ünitesinin açılacağı müjdesini verdi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüsündeki otelde basın mensuplarıyla buluşan Vali Bilgihan, geçen yıla göre kentteki asayişi ve huzuru bozmaya yönelik olayların yüzde 13 azaldığını kaydetti.

Burdur'un turizm ve kültür şehri olmaya aday olduğunu dile getiren Bilgihan, "Sagalassos Antik Kenti, Salda Gölü, Burdur Arkeoloji Müzesi, kent için önemli bir yer değer. Salda Gölü, astrobiyoloji çeşitlilik noktasında, jeolojik değer noktasında zaten tescillenmiş bir varlık halinde. Dolayısıyla oradaki çalışmalar, bizim açımızdan da son derece takip edilmesi gereken işler. Teke Yöresi'nde bulunan çok zengin ezgilerin, geleneklerin, türkülerin, yöresel çalgıların yüzyıllardır aktarıldığı bir kültür şehri." ifadelerini kullandı.

Bilgihan, Burdur Devlet Hastanesinde kurulması planlanan kemoterapi ünitesinin yakın zamanda hizmete gireceğine değindi.

Soru cevap bölümünün ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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