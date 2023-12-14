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Burdur Valiliğince 'Valilik 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda bin fidan toprakla buluşturuldu

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Burdur Valiliği tarafından 'Valilik 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim törenine Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve diğer yetkililer katıldı. Vali Öksüz, amaçlarının daha yeşil ve yaşanabilir bir Burdur oluşturmak olduğunu belirtti.

Burdur Valiliğince "Valilik 100. Yıl Hatıra Ormanı"nda bin fidan toprakla buluşturuldu.

Büzdüz köyü yolu Örtülü mevkisinde oluşturulan hatıra ormanındaki fidan dikim törenine Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder, Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş ile bazı kurum müdürleri ve çalışanları katıldı.

Fidan dikiminin ardından Vali Öksüz, gazetecilere, amaçlarının daha yeşil ve yaşanabilir Burdur oluşturmak olduğunu söyledi.

Öksüz, çevreyi korumak, erozyon kontrolünü sağlamak ve yeşil alanları arttırmak için Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen hatıra ormanı oluşturduklarını belirtti.

Öksüz, "Bu yıl Milli Ağaçlandırma Günü'nde de yaklaşık 16 bin fidan dikmiştik. Bugün bu hatıra ormanında bin adet fidan dikimini gerçekleştirdik. Daha önceki fidan dikimleriyle 2023'te toplam 22 bin civarında fidanı toprakla buluşturduk. Ülke olarak daha yeşil, koruma kullanım dengesi oluşmuş bir çevreye ihtiyacımız var. Ağaç dikme faaliyetlerimizi bir seferberlik ruhuyla devam ettireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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