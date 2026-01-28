Burdur'da müze ve ören yerlerini 217 bin 400 ziyaretçi gezdi

BURDUR'daki müze ve ören yerlerini geçen yıl 217 bin 400 ziyaretçi gezdi.

Burdur'daki müze ören yerleri tatilcilerden ilgi gördü. Ağlasun'daki Sagalassos, Gölhisar'daki Kibyra ve Hacılar köyündeki Büyük Höyük'ten çıkarılan binlerce eserin sergilendiği Burdur Arkeoloji Müzesi'ni geçen yıl 30 bin 726 ziyaretçi gezdi. Önceki yıl müzenin ziyaretçi sayısı 28 bin 678 olarak kayıtlara geçti.

Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nin ziyaretçi sayısı 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 19 arttı. Antik kentin ziyaretçi sayısı geçen yıl 136 bin 55 oldu. 'Aşkların ve imparatorların şehri' olarak anılan Sagalassos'u geçen yıl 114 bin 327 yerli ve yabancı tatilci ziyaret etti.

Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti'nin ziyaretçi sayısı geçen yıl 39 bin 194 oldu. Önceki yıl ise ziyaretçi sayısı 35 bin 774 olarak kayıtlara geçti. Burdur kent merkezindeki Doğa Tarihi Müzesi'ni geçen yıl 11 bin 425 ziyaretçi gezdi.