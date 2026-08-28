Burdur'da Zafer Bayramı'nda Şehitler İçin Mevlit

BURDUR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla cuma namazı öncesi Ulucami'de şehitler için mevlit programı düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ulucami'de şehitler için mevlit programı gerçekleştirildi.

Program, Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından dua edilmesi ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı