Burdur- Tıp Fakültesi öğrencileri için oryantasyon

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tıp Fakültesinin ilk öğrencilerine yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Fakültenin ilk öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon programında MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Çetin ve öğretim görevlileri öğrencilerle bir araya geldi. Programda fakültenin eğitim yaklaşımı, ihtisaslaşma hedefleri ve hekimlik mesleğinin temel değerleri ele alındı. Fakültenin ilk dersini Prof. Dr. Serhat Gürpınar verdi. 'Hekimliğe İlk Adım: Mesleki Etik ve Profesyonellik' başlıklı derste, hekimliğin bilimsel ve insani sorumlulukları ile meslek hayatına yön veren etik ilkeler anlatıldı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Tıp Fakültesinin Burdur için uzun yıllardır beklenen bir yatırım olduğunu belirtti. Üniversitenin güçlü olduğu alanları tıp eğitimiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Rektör Dalgar, spor hekimliği, sporcu sakatlanmaları ve sporcu performans analizleri alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkan bir fakülte oluşturmak istediklerini söyledi. Yapay zeka, genetik çalışmalar ve kişiye özgü tıp uygulamalarının sağlık alanını dönüştürdüğüne işaret eden Rektör Dalgar, teknolojik ilerlemelere rağmen hekim ile hasta arasındaki insani bağın önemini koruyacağını vurguladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Çetin de ilk öğrenci grubunun fakültenin kurumsal tarihinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sizler bu fakültenin ilk öğrencileri, ilk heyecanı ve gelecekteki ilk mezunları olacaksınız" dedi.

Program kapsamında fakültenin ilk öğrencilerine stetoskop hediye edildi.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı