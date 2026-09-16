Haberler

Burdur - Şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü yaralandı

Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURDUR'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

BURDUR'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Burdur- Antalya yolunun Kurna köyü kavşağında meydana geldi. Canan Taş yönetimindeki 64 ADK 986 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Canan Taş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem

Kantinlerde bir dönemin sonu! Üç bakanlığın kararıyla resmileşti
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti!

“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler! Listede Türkiye'den iki il var

100 yıl içinde yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
Ünlü şefin Michelin deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, hesabı da ödettiler

Ünlü şefin tabağından çıkan mide bulandırdı! Hesabı da ödettiler
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali

AK Parti'ye şartlı destek sinyali
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı

Savcılık, Kurtlar Vadisi dizisi için düğmeye bastı