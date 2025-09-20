Burdur Gölü'nde Temizlik Etkinliği Düzenlendi

Kuruma tehdidi altında bulunan Burdur Gölü'nün çevresinde gönüllülerce temizlik yapıldı.

Let's Do It Türkiye öncülüğünde Dünya Temizlik Günü kapsamında Halk Plajı'nda toplanan Yeşilay ve TEMA Vakfı üyeleri, Burdur Belediyesi ile Gençlik Merkezi ekipleri, gönüllüler ve çocuklar, kuraklık nedeniyle suyu azalan Burdur Gölü kenarındaki izmaritleri, cam şişeleri, gıda ambalajlarını ve diğer katı atıkları temizledi.

Halk Plajı'nda gerçekleşen çöp toplama etkinliğinde, yaklaşık 60 gönüllü 30 torba çöp topladı.

Let's Do It Türkiye Bölge Koordinatörü Mustafa Beydilli, halkı bilinçlendirmek için Burdur Gölü'nü temizlik alanı olarak seçtiklerini söyledi.

Plastik atıkların fazla olduğuna dikkati çeken Beydilli, "Kirlettiğimiz dünya da temizlediğimiz dünya da hepimizin. O yüzden ne kadar dikkat edersek, gelecek nesillere temiz dünya bırakırsak hepimiz için o kadar iyi olur." dedi.