Burdur Devlet Hastanesinde Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Hastaların Cenazeleri Memleketlerine Gönderildi

Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan ve Antalya'ya sevk edilen 67 yaşındaki yabancı uyruklu hasta hayatını kaybetti.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde yaşanan olayın ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen yabancı uyruklu Amina Abas Jama kurtarılamadı.

Ayrıca Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda entübe edilen ve bugün yaşamını yitiren Saniye Aksöz'ün (87) cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından memleketi Burdur'un merkeze bağlı Kozluca köyüne getirildi.

Köy meydanında İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kılınan cenaze namazının ardından, cenaze köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Aksöz'ün yakınlarının yanı sıra Burdur Valisi Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder katıldı.

Burdur Devlet Hastanesinde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak, adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen hastalardan Mustafa Demir (70) dün hayatını kaybetmişti. Demir, Burdur'un Karamanlı ilçesinde defnedilmişti.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ise diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanan, Afyonkarahisar'a sevk edilen hastalardan bugün 5'inin ve Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'sinin taburcu edildiğini bildirmişti.

Antalya ve Afyonkarahisar'daki 2'si entübe durumdaki 18 hastanın tedavisi sürüyor.