Üye Girişi
Haberler

Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Hastalarının Ölümüne İlişkin TTB Heyeti Açıklama Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti, Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz hastalarının rahatsızlanması ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin hastanede yapılan görüşmelerde, hastanenin erken açılışı nedeniyle tam teslim edilmediği için su tesisatında sorun olabileceği, olay günü musluklardan mavimtırak bir su aktığının ifade edildiğini bildirdi.

(ANKARA)- Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti, Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz hastalarının rahatsızlanması ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin hastanede yapılan görüşmelerde, "hastanen erken açılışı nedeniyle tam teslim edilmediği için su tesisatında sorun olabileceği, olay günü musluklardan mavimtırak bir su aktığının" ifade edildiğini bildirdi.

TTB heyeti, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 33 diyaliz hastasının sağlık sorunları yaşaması ve üç hastanın hayatını kaybetmesiyle sarsılan sağlık krizini araştırmak üzere 3 Haziran 2024 günü Burdur'a gitti.

Burdur Devlet Hastanesi'nde hem başhekim hem de hekimler ve sağlık emekçileri ile görüşen heyet, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yapılan görüşmelerde erken açılışı yapılacağı gerekçesiyle hastanenin tam teslim edilmediği, geçici teslime bağlı olarak su tesisatında bir sorun olabileceği, hekimlerin/sağlık emekçilerinin olay günü musluklardan mavimtırak bir su aktığını aktarmasının da bunu doğrular nitelikte olduğu kaydedildi.

Sağlık emekçilerinin diyaliz hastalarındaki bilinç bulanıklığı durumundan şüphelenerek duruma erken müdahale etmesi nedeniyle çok daha kötü sonuçların önüne geçildiği belirtilen görüşmelerde, bir veya birkaç kişiye suç yüklenerek kurumsal hatalar zincirinin üzerinin örtülmemesi ve olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması istendi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz işlemi yapılan hastaların ölümüyle sonuçlanan olayın takipçisiyiz."

'

Kaynak: ANKA / Güncel

Burdur Devlet Hastanesi Türk Tabipleri Birliği Diyaliz Burdur Hukuk Sağlık Güncel Haberler

'Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?' dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

"Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?" dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

 AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Bakmadan Geçme

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Emekli ve memura zam var mı? Çimen Kızılcık Şerbeti dizisinden gitti mi, ayrılıyor mu? Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrılıyor? Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden gidiyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncular kim? Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı olayı ne? Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya ne dedi, hakaret mi etti? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler! ERDEN TİMUR KİMDİR? Erden Timur kaç yaşında, nereli, istifa etti mi? Erden Timur istifa mı, neden Galatasaray'dan istifa etti? Erden Timur ne iş yapıyor? Bahar 15. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kayseri'de eğitim uçağın neden düştü, ölü var mı? Kayseri'de uçak kazası olayı nedir, ne oldu? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir? SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var? Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi!
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti: Tutunacak dalım yok

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti: Tutunacak dalım yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title